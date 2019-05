Advogado das matérias perigosas contratado por mais dez sindicatos

Deu a cara na luta dos motoristas de transportes de matérias perigosas e está agora a trabalhar com outros dez sindicatos independentes e em processo de criação, noticia esta quinta-feira a TSF.

Chama-se Pedro Pardal Henriques, é advogado e vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e vai começar a trabalhar com mais de uma dezena de sindicatos que também lhe pediram ajuda para as suas lutas laborais. A notícia está esta quinta-feira na TSF, que cita o próprio advogado.