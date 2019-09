Advogado de Manuel Pinho espera que procuradores perguntem sobre os factos

"Nós nunca nos recusámos a responder. Manuel Pinho sempre esteve disponível", frisou Ricardo Sá Fernandes à entrada do DCIAP.

O advogado de Manuel Pinho disse hoje esperar que os procuradores confrontem o ex ministro com os factos que lhe são imputados no caso das rendas da EDP, recordando que é a terceira vez que se desloca ao Ministério Público.