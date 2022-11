Advogado do Diabo aborda Web Summit e eventual fim dos vistos gold

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.

Desta vez, o "prato principal" é a Web Summit, que termina esta sexta-feira. Ainda tem grande impacto em Portugal? Justifica os benefícios concedidos?



Em discussão está também a possibilidade deixada em aberto pelo primeiro-ministro de terminar com o programa de vistos gold. O que trouxe este programa para o país? Serviu apenas para atrair investimento em imobiliário?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.