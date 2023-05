Advogado do Diabo com Carlos Tavares: "Portugal nunca se adaptou à inserção na Zona Euro"

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que apresentou recentemente "Um Caminho para Portugal - Uma política económica integrada para a produtividade, a inovação e o crescimento".

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.

Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio contamos com a participação de Carlos Tavares, economista, ex-ministro da Economia e antigo presidente daNo ensaio, Carlos Tavares escreve que o país tem tido um comportamento "dececionante" do ponto de vista da produtividade e riqueza nas últimas décadas.É um problema incontornável em Portugal? É necessária uma mudança estrutural das condições de funcionamento da economia? Falta definição de políticas orientadas para o crescimento e produtividade? Que reformas são essenciais?