Advogado do Diabo com João Duque: as palavras de Lagarde

No episódio desta semana de Advogado do Diabo, videocast do Negócios, contamos com o professor João Duque, professor de economia e dean do ISEG. Em análise estão as declarações de Christine Lagarde e as reações que geraram.

A carregar o vídeo ... Negócios 10:00









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Neste episódio contamos com a participação do professor professor João Duque, dean do ISEG, para debater o discurso de Christine Lagarde no Fórum Anual do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra.



As críticas às palavras de Lagarde são justas? A presidente do BCE foi, como a acusam, "insensível"? Os aumentos salariais estão mesmo a atrasar o controlo da inflação? Lagarde está apenas a olhar para a situação em países como a Alemanha?

Advogado do Diabo com João Duque: as palavras de Lagarde









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Advogado do Diabo com João Duque: as palavras de Lagarde O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar