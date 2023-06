Advogado do Diabo discute a “tentação de controlar” nos novos estatutos profissionais

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.Neste episódio olhamos para as novas regras que o Governo quer ver aprovadas para as ordens profissionais. São 12 as ordens profissionais abrangidas pelo novo estatuto e são muitas as críticas às mudanças que a legislação acarreta.

Trata-se de uma forma de aumentar a transparência de quem desempenha funções de liderança em associações de direito público ou é só mais uma forma de populismo? O conselho de supervisão que o Governo pretende criar é uma ingerência? Há uma tentativa de controlo das ordens profissionais? Há margem para cedências neste processo?





Os estágios de acesso a várias profissões vão passar a ser pagos num montante que se traduz no salário mínimo mais 25%. É bom ou é um travão no acesso à profissão?

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.