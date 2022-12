Advogado do Diabo discute investimento estrangeiro em Portugal

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio, junta-se como convidado António Macedo Vitorino, sócio fundador da Sociedade Macedo Vitorino, que elaborou um estudo sobre o investimento estrangeiro em Portugal.





Conseguirá o país manter o interesse elevado dos investidores estrangeiros? Está Portugal demasiado dependente do turismo? E esse investimento externo não tem sido demasiado centrado no imobiliário? O que é preciso para continuarmos a captar investimento estrangeiro?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.