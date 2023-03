Advogado do Diabo discute processo de demissões na TAP

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio voltamos ao tema da TAP, numa altura em que o Governo decidiu exonerar a CEO e o presidente do conselho de administração da empresa após o parecer final da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a saída da administradora Alexandra Reis.



Como se explica que apenas a IGF tenha olhado para o estatuto do gestor público? A batalha legal que se avizinha com a CEO da TAP pode custar mais à empresa do que os 500 mil euros de indemnização a Alexandra Reis? E em termos de consequências políticas?





Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.