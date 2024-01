Advogado do Diabo e Miguel Farinha, da EY Portugal, de olhos postos nos riscos de 2024

Para Miguel Farinha, country manager da EY em Portugal, "vai ser um ano complexo" e já há sinais de preocupação na economia e no investimento.

Os chips e um potencial conflito no pacífico sul é um dos fatores a ter em conta.

Quanto às legislativas de 2024, Miguel Farinha acredita que "o elefante na sala é o Chega", mas espera que os portugueses saibam olhar para a realidade política com maturidade e responsabilidade.



O vídeocast conta também, como habitualmente, com Luís Miguel Henrique, um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.