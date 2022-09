Advogado do Diabo e Pedro Brinca analisam as cautelas e truques do Governo

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. O convidado desta semana é Pedro Brinca, professor da Nova SBE, que se junta a Luís Miguel Henrique na análise ao pacote de medidas do Governo para combater a inflação.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.

Desta vez, o debate teve como ponto de partida as medidas de combate à inflação e de apoio às famílias apresentados pelo Executivo.

Está ou não o Executivo a ser cauteloso? São o défice e a dívida as prioridades máxima? Haverá um novo pacote de ajudas para o próximo ano? Pedro Brinca e Luís Miguel Henrique olharam com incisão para estas questões que lhes lançámos.

O "truque" das pensões também não foi esquecido e até o exemplo sueco foi abordado no videocast "o Advogado do Diabo". Uma conversa a não perder.

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.