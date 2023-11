Advogado do Diabo: o Ministério Público nos idos de novembro

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios,voltamos à Operação Influencer, uma semana depois das buscas a ministérios e a São Bento e da demissão de António Costa.Começamos por olhar para a questão jurídica. O Ministério Público pedia prisão preventiva para os dois principais arguidos, Lacerda machado e Vítor Escária, e cauções para os administradores da Star Campus. Contudo, o juiz de instrução deixou todos em liberdade, aplicando uma caução de 150 mil euros a Lacerda Machado e obrigando Escária a entregar o passaporte.Qual a razão para realidades tão distintas? E a falha nas transcrições compromete, de alguma forma, o Ministério Público? A atual PGR demonstra fragilidade com este caso?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.