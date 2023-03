Advogado do Diabo regressa ao dossiê TAP e à saída de Alexandra Reis

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio abordamos novamente a saída de Alexandra Reis da TAP, numa altura em que se aguarda o parecer final da Inspeção-Geral de Finanças (IGF).





A antiga administradora terá de devolver parte ou a totalidade da indemnização de meio milhão de euros? É credível a possibilidade de que venha a ser reintegrada na companhia aérea? Como sai a CEO da TAP de todo este processo? Numa altura em que o Estado iniciou o processo de reprivatização da empresa estes episódios, bem como a comissão parlamentar de inquérito, podem prejudicar a capacidade negocial?

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.