Advogado do Diabo volta a olhar para o OE 2023 e para os riscos da saída da Fosun

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.

Desta vez, "prato principal" é o debate do Orçamento do Estado para 2023, que foi aprovado na generalidade no Parlmamento. O Governo é demasiado otimista nas previsões de crescimento e do défice? E a despesa fiscal com os residentes não habituais, justifica-se?



Em discussão está também a anunciada venda pela Fosun de 11 mil milhões de euros em ativos. O gigante chinês tem participações em empresas portuguesas como o BCP, a Fidelidade, REN ou Luz Saúde. A Fosun garante que não vai vender as posições em empresas nacionais, mas existe ou não um risco?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.