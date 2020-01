Advogados quase não reportam suspeitas de lavagem de dinheiro

Os advogados estão obrigados a reportar suspeitas de branqueamento de capitais, mas nos últimos três anos foram apenas comunicadas "quatro ou cinco" participações, segundo adiantam ao jornal Público o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, e o atual, Menezes Leitão.





A questão foi colocada a propósito das revelações do Luanda Leaks, que levanta questões sobre o papel dos advogados no desenho dos esquemas que terão permitido a Isabel dos Santos desviar milhões de dólares da petrolífera angolana Sonangol.





A lei em vigor desde 2007 obriga os advogados a reportarem situações de "sempre que saibam, suspeitem ou tenham razões suficientes para suspeitar que certos fundos ou outros bens, independentemente do montante ou valor envolvido, provêm de atividades criminosas ou estão relacionados com o financiamento do terrorismo".