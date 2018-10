O Governo diz que a expansão do aeroporto Humberto Delgado e a construção de uma nova infraestrutura no Montijo não irão ter custos para o Estado. Na proposta do Orçamento para 2018 o Executivo explica que embora ainda decorram negociações com a concessionária da ANA, "face aos dados conhecidos, não é expectável que desta expansão resulte qualquer esforço financeiro para o Estado".É ainda assumido que "o ano de 2019 marcará o início dos investimentos associados à expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa", o que significa que as negociações com os franceses da Vinci, concessionários da ANA, estão em vias de conclusão.O custo das duas obras, ampliação do aeroporto Humberto Delgado e adaptação à aviação civil do Montijo, está avaliado em mil milhões de euros, e será assim inteiramente suportado pela ANA, prevendo-se que as mesmas estejam concluídas em 2022. Em contrapartida, o Estado alargará o prazo de concessão da ANA.