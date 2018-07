Afinal, Lula da Silva fica na prisão

O desembargador Rogério Favreto concedeu este domingo o habeas corpus ao ex-presidente brasileiro Lula da Silva, mas decisão foi revogada pelo relator do caso em tribunal, João Pedro Gebran Neto.

Reuters

O desembargador João Paulo Gebran Neto, relator do caso de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4, tribunal de Porto Alegre), revogou a decisão de soltar Lula da Silva decretada pouco antes pelo também desembargador Rogério Favreto, avança o Estadão.

Após a decisão de Favreto, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato no tribunal de primeira instância, afirmou que o desembargador é "absolutamente incompetente" para contrariar decisões colegiadas do Supremo e do TRF-4.

Rogério Favreto tinha ordenado a libertação imediata do antigo presidente do Brasil Lula da Silva, detido há três meses por suspeita de corrupção passiva.

Recorde-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que no dia 4 de Abril voltou a analisar o habeas corpus que poderia livrar Luiz Inácio Lula da Silva das grades, decidiu manter a decisão de deter o ex-presidente brasileiro e dar assim cumprimento à condenação em segunda instância. A decisão não foi unânime e o resultado esteve renhido até à última, depois de 11 horas de exposições de pareceres.

Posteriormente, em votação, os juízes também "cassaram a liminar" [derrubar a decisão de carácter provisório] que tinha garantido a liberdade a Lula e que, se não fosse vetada, poderia continuar válida até à publicação do acórdão da decisão. Com esta cassação, foi autorizada a prisão do ex-presidente.

O Supremo Tribunal Federal manteve assim o entendimento recente que autoriza a prisão imediata dos condenados em tribunal de segunda instância e negou o habeas corpus preventivo a Lula. Quem defendia a aprovação do habeas corpus salientava o facto de um arguido nunca recuperar o tempo que esteve preso, caso venha posteriormente a ser inocentado das acusações.

Com o habeas corpus rejeitado, a sentença da segunda instância da 4ª Região [Tribunal de Porto Alegre] foi validada e, por ordem de Sérgio Moro, Lula da Silva teria de se entregar até às 17:00 (21:00 em Lisboa) de 6 de Abril na polícia federal de Curitiba. Não aconteceu.

Nesse 6 de Abril, após uma noite de negociações entre a defesa do petista e a Polícia Federal Brasileira, Lula declarou que só se entregaria depois da missa de sábado, 7 de Abril, em honra da sua mulher, Marisa Letícia, que faria 68 anos nesse dia [faleceu a 3 de Fevereiro de 2017].

E assim foi. Lula da Silva foi detido nesse mesmo dia 7 de Abril, quando saiu a pé do Sindicato dos Metalúrgicos onde se encontrava desde quinta-feira, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. Isto depois de uma primeira tentativa de saída ter sido impedida por apoiantes.

A defesa de Lula da Silva tinha recorrido às instâncias superiores de uma condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro [no caso do triplex em Guarujá, no Estado de São Paulo] - tomada por decisão unânime - do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) e que lhe tinha ditado uma pena de 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado.

A pretensão era a de que Lula respondesse em liberdade pelo processo do triplex em Guarujá até à sentença final, depois de esgotados todos os recursos. Mas de pouco serviu, pois o Supremo decidiu em sentido contrário, considerando que Lula deveria seguir de imediato para a prisão.

Em suma, o que estava em causa é que os juízes do Supremo poderiam deixar Lula recorrer da condenação em liberdade [dando parecer favorável ao habeas corpus: não começar a cumprir uma pena decretada em segunda instância sem antes esgotar todos os recursos] ou fazer executar a pena, isto é, decidir pela prisão imediata - em cumprimento da sentença da segunda instância. Avançou a segunda opção.

O habeas corpus é um recurso muito usado no Brasil e o de Lula foi o 152.752.



Antes do TRF-4, Lula tinha já sido condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, que lhe aplicou uma pena de 9 anos e meio de prisão. Na segunda instância, a sentença tinha sido então agravada para 12 anos e um mês.