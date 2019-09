Durante esta legislatura, a taxa de poupança começou em 2016 nos 7%, valor igual ao mínimo anterior alcançado em 2008, segundo a nova base (2016) das Contas Nacionais. A fatia da poupança dos portugueses baixou depois para os 6,6% em 2017 e para 6,5% em 2018, o valor anual mais baixo desde 1995, ano em que a série histórica começa, tal como mostra o gráfico que compara as duas séries.Em 2019, a tendência é de contínua deterioração da taxa de poupança. No ano terminado no primeiro trimestre de 2019, a taxa de poupança baixou para os 6,1% e no ano terminado no segundo trimestre para os 5,9%. Este é o valor trimestral mais baixo desde o terceiro trimestre de 2017.Ou seja, estes permitem concluir que, durante a atual governação, a poupança face ao rendimento disponível caiu 1,1 pontos percentuais. A série anterior também indicava que a poupança tinha estado em queda nesse período.Tal aconteceu em anos em que o rendimento disponível das famílias cresceu. Desde 2015 que o rendimento disponível engordou, tendo atingido o crescimento mais elevado no ano passado (4,4%). Já as remunerações não tiveram exatamente o mesmo comportamento: a maior subida foi em 2017.A contribuir para a melhoria do rendimento disponível face à base anterior das Contas Nacionais esteve "a revisão em alta das prestações sociais recebidas do exterior". Este fator também contribuiu para o aumento da taxa de poupança na nova série."Adicionalmente o rendimento disponível das famílias beneficiou ainda da reclassificação de rendimentos de propriedade do setor das Sociedades não financeiras, na sequência da incorporação de nova informação sobre a distribuição de lucros e estruturas de participações no capital das empresas", esclarece ainda o INE.Estes dados permitem concluir que durante os últimos anos o crescimento do rendimento disponível foi inferior à subida do consumo das famílias.A taxa de poupança nos 5,9% no segundo trimestre de 2019 significa que os portugueses poupam 5,9 euros em cada 100 euros.