Ageas compra 30% da empresa de residências seniores da José de Mello

A José de Mello Residências e Serviços (JMRS), que gere duas residências assistidas em Lisboa e no Estoril e um condomínio residencial em Lisboa, vendeu 30% da sua participação na Sociedade Portuguesa de Serviços de Apoio e Assistência a Idosos (SPSI) ao Grupo Ageas Seguros.

A parceria, divulgada esta terça-feira, 26 de Novembro, será corporizada através de um aumento de capital da SPSI, que passa a ser detida em 70% pela JMRS, cuja estrutura accionista se mantém, com 63% nas mãos da José de Mello, 27% nas da Associação Nacional de Farmácias e os restantes 10% nas da José de Mello Saúde.

Em comunicado, as empresas admitem que esta parceria "prevê a abertura de novas residências dirigidas à população sénior, em Lisboa e noutros centros urbanos em Portugal".

A seguradora, com sede em Bruxelas, tem actividade em 14 países, operando em Portugal com as marcas Ageas Seguros, Médis, Ocidental e Seguro Directo.

A José de Mello Residências e Serviços começou a gestão de residências assistidas há 15 anos, na zona da Junqueira, em Lisboa.