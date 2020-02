Agência de lóbi diz que luta de Lourenço contra a corrupção está a ter retorno

A visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, a Angola, "é a mais recente demonstração da mudança positiva" que está a acontecer nas relações bilaterais. Esta convicção é manifestada por Robert S. Kapla, parceiro da Squire Patton Boggs, a empresa de lóbi com sede em Washington, contratada pelo Governo de Angola para alterar a imagem no país nos Estados Unidos.



Pompeo esteve em Luanda na segunda-feira, 17 de fevereiro, onde manteve encontros com o presidente da República, João Lourenço, e o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto.





Kapla, em declaração por escrito ao Negócios, afirma que as difíceis reformas económicas e jurídicas promovidas por João Lourenço, assim como "a luta abrangente contra a corrupção" estão a ter retorno.



Pela primeira vez em muitos anos, Angola está a ser apoiada por numerosos organismos multilaterais e uma lista crescente de nações - incluindo os Estados Unidos. "Isso é bom para os angolanos e para os homens de negócios norte-americanos", sustenta Kapla.