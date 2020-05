Agência Europeia do Medicamento analisa terapias eficazes contra a covid-19

"Não basta haver decisões ao nível das entidades europeias e dos governos para reabrir as fronteiras", disse Maria da Graça Carvalho, deputada no Parlamento Europeu.

"Nos últimos dias temos tido algumas notícias positivas, nomeadamente a Comissão Europeia tem informado que a Agência Europeia do Medicamento já tem em mãos a autorização de algumas terapias muito eficazes, que no espaço de algumas semanas estarão no mercado para o tratamento da covid-19. Se isto acontecer haverá um efeito psicológico e importante nas pessoas e na economia", disse Maria Graça Carvalho, deputada no Parlamento Europeu e presidente do Intergrupo-Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Indústria Europeia Competitiva.