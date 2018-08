Agitação no PSD: Santana sai e Duarte quer correr com Rio

Enquanto o país estorrica ao sol, no PSD o calor também é intenso mas por outras razões: num só dia, soube-se que Santana vai mesmo sair do PSD e que Pedro Duarte quer tirar Rio da liderança do partido.





ão faz sentido continuar numa organização política só porque já estamos há muito, ou porque em tempos alcançamos vitórias e concretizações extraordinárias se, no passado e no tempo que importa, no tempo presente, não conseguimos fazer vingar ideias e propostas que consideramos cruciais para o bem do nosso país", escreve o antigo presidente do partido, que foi também primeiro-ministro durante alguns meses.

Segundo avançou o Observador, Pedro Santana Lopes comunicou, esta sexta-feira à tarde, ao presidente e ao secretário-geral do PSD a sua decisão de abandonar o partido no qual milita há 40 anos. Na carta, a que este site teve acesso e que é citada pela Lusa, Santana relembra "momentos únicos" e "extraordinários" no PSD, mas também admite a sua desilusão pelo factos das suas ideias serem ignoradas."N

Sete meses depois de se ter candidatado à liderança do PSD e perdido para Rui Rio com 46% votos, Santana assume abertamente que a sua intenção agora é formar um novo partido para "dar força à alternativa de que Portugal precisa para substituir a maioria de esquerda".

No mesmo dia, surgiu publicamente um novo rival interno de Rui Rio. O antigo presidente da JSD e ex-director de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa veio desafiar a liderança do PSD numa entrevista concedida ao semanário Expresso. "O PSD, tão cedo quanto possível, deve mudar de estratégia de liderança", defende Pedro Duarte. "O PSD desistiu de apresentar uma alternativa ao PS e está empenhado em substituir o BE e o PCP no apoio ao governo socialista", argumenta, repetindo uma crítica frequente a Rui Rio, que tem chegado a vários entendimentos com o PS de António Costa.

Quanto à possibilidade de avançar contra Rui Rio, Pedro Duarte é muito claro: "sim. Estou preparado para liderar uma nova estratégia no PSD e uma nova esperança para o país, em nome do interesse nacional".





Para o antigo líder da JSD, está em causa a legitimidade política de Rio para seguir a actual estratégia. "Não peço a Rui Rio que mude as suas convicções. Coisa diferente é ele ter sentido democrático e submeter essa sua visão ao sufrágio de quem ele tem de representar, tendo em conta que não foi isto que o PSD sufragou há poucos meses. Eu não contesto a sua legitimidade formal, mas contesto a legitimidade política", afirma.