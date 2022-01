AHRESP pede que Estado acelere reconhecimento de comprovativos vacinais extra-UE

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu, num boletim divulgado hoje, que o Estado português deve "acelerar o reconhecimento dos comprovativos vacinais fora do espaço da UE", seguindo a recomendação do Conselho da Europa."A AHRESP enaltece a recomendação do Conselho da Europa e acredita que chegou o momento de o Estado português acelerar o reconhecimento dos comprovativos vacinais de fora do espaço da UE, tais como o Brasil, EUA desde que os cidadãos destes países façam prova que foram imunizados com as vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA)", aponta a associação no seu boletim.A AHRESP considera que com a "estabilização da situação pandémica e uma das coberturas vacinais mais elevadas do globo", Portugal "poderá estar na dianteira da retoma da atividade turística ao adotar medidas de flexibilização das regras covid nas próximas semanas".A associação refere que alguns dos Estados-membros da UE "já se adiantaram", mas que "em Portugal continua a ser exigido até dia 09 de fevereiro, independentemente do certificado digital, comprovativo de realização de teste laboratorial, medida que deve ser levantada a partir de 01 de fevereiro, quando entrará em vigor a recomendação".Esta terça-feira, os Estados-membros da UE acordaram que pessoas com o certificado covid-19 válido, como vacinados ou recuperados, não devem ser alvo de "restrições adicionais à livre circulação", como testes ou quarentenas, para facilitar viagens."O Conselho adotou hoje [terça-feira] uma recomendação sobre uma abordagem coordenada para facilitar a livre circulação segura durante a pandemia" e, segundo as novas regras, "as medidas relativas à covid-19 devem ser aplicadas tendo em conta o estatuto da pessoa e não a situação a nível regional, com exceção das áreas onde o vírus circula a níveis muito elevados", informou, então, em comunicado a estrutura em que estão representados os Estados-membros.Na prática, "isto significa que a vacinação, teste ou estado de recuperação da covid-19 de um viajante, tal como evidenciado por um certificado covid-19 da UE válido, deve ser o determinante fundamental", acrescenta o Conselho da UE, vincando que esta nova "abordagem baseada na pessoa simplificará substancialmente as regras aplicáveis e proporcionará clareza e previsibilidade adicionais aos viajantes".A AHRESP recomenda ainda que o próximo Governo promova "um alinhamento estratégico com vista à recuperação e desenvolvimento" do tecido empresarial.Entre as propostas estão mecanismos ou plataformas de apoio à contratação de recursos humanos "que apoiem e facilitem a contratação de recursos humanos, nomeadamente a contratação organizada de imigrantes", o incentivo "à procura ativa de emprego", um "programa de formação de curta duração" ou campanhas de "valorização e dignificação das profissões do turismo".A covid-19 provocou 5.625.889 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.744 pessoas e foram contabilizados 2.443.524 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.A nova variante ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.