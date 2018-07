AICEP abre vagas para 300 estágios internacionais INOV Contacto

A 23ª edição oferece centenas de oportunidades no estrangeiro, remuneradas e com duração de seis meses, a jovens diplomados até aos 29 anos. O programa tem um histórico de mais de 5.300 estágios espalhados por 81 países.

As candidaturas à 23ª edição ao programa de estágios internacionais INOV Contacto estão abertas até 4 de Outubro, exclusivamente online, quer para os recém-licenciados que procuram uma experiência no estrangeiro, quer para as organizações que queiram acolher estes jovens quadros em 2019.

A AICEP, que organiza esta iniciativa há 21 anos, detalha que nesta próxima edição vai disponibilizar cerca de 300 estágios remunerados com a duração de seis meses, apontando como requisitos para os participantes terem até 29 anos de idade e não estarem a trabalhar nem a estudar à data do estágio, formação superior, domínio do inglês, motivação para desenvolver uma carreira internacional e disponibilidade para viver no exterior.

Os valores a pagar aos novos estagiários do INOV Contacto não foram detalhados, mas na edição 2017/2018 a bolsa de estágio foi de 857,80 euros, acrescida de um subsídio de alojamento de montante definido conforme o destino e que variou entre os 853 euros na Islândia e o máximo de 1.271 euros pagos aos estagiários colocados em Angola. Estes valores são sujeitos a IRS e descontos para a Segurança Social.

Com um histórico de mais de 5.300 estágios realizados em 1.200 entidades espalhadas por 81 países ao longo destas mais de duas décadas, o INOV Contacto é descrito pelo presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, como uma "excelente oportunidade para os jovens que querem iniciar a sua carreira". "Este projecto é um exemplo a nível internacional, que investe no futuro das novas gerações, ao mesmo tempo que investe na competitividade das empresas. É sem dúvida uma mais-valia para Portugal", completa.

Em termos de estrutura, os estágios começam com um período de uma a quatro semanas em Portugal, incluindo um curso de práticas internacionais de cinco dias em que os estagiários descobrem o seu destino de estágio, e ainda formação em contexto real de trabalho nos casos em que a entidade de acolhimento tem estrutura em Portugal. Depois dos seis meses de trabalho no estrangeiro há um seminário de encerramento e de apoio à integração.