Ajuda externa: FMI em Lisboa para mais uma missão pós-programa. Comissão chega em Junho

Segundo disseram esta sexta-feira à agência Lusa fontes dos credores, a equipa do FMI, liderada por Alfredo Cuevas (na foto), iniciou a sétima missão de monitorização pós-programa a Portugal na passada quarta-feira e estará em Lisboa até ao dia 29 de Maio.

Já a equipa conjunta da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu (BCE) chega a Lisboa no dia 4 de Junho e estará uma semana, até dia 12 do mesmo mês, a avaliar a situação do país, no âmbito da oitava missão pós-programa.

No final das visitas, tanto o FMI como a Comissão Europeia devem divulgar o habitual comunicado com as principais conclusões das missões e, mais tarde, um relatório detalhado sobre a situação económica e financeira de Portugal.

Apesar de o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) ter terminado em 2014, tanto o FMI como a Comissão Europeia vão manter missões regulares a Portugal até que o país reembolse a maioria dos empréstimos aos dois credores internacionais.