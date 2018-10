Al Gore sucede a Obama na cimeira do Porto sobre alterações climáticas

Al Gore volta a Portugal em Março do próximo ano, depois de ter estado na Web Summit em Novembro de 2017.

Em Março de 2019, o Porto vai voltar a ser o epicentro do debate sobre as alterações climáticas, estando já confirmada a participação de Al Gore, que há uma década recebeu o Nobel da Paz, como orador principal numa conferência internacional que estará desta vez focada nos desafios que o clima representa para a indústria do vinho.

O democrata que acompanhou Bill Clinton na Casa Branca durante os anos 1990 e que em 2000 foi derrotado por George W. Bush na corrida à Presidência dos EUA, tornou-se entretanto um dos mais conhecidos activistas mundiais na área da ecologia. E neste evento em solo português sucede a Barack Obama, que em Julho pediu às empresas para mostrarem os custos das alterações climáticas.

A "Climate Change Leadership - Solutions for the Wine Industry" está agendada para 5 a 7 de Março do próximo ano na Alfândega e no Coliseu do Porto. Além de Al Gore, na lista de conferencistas estão nomes como o climatologista Greg Jones; o suíço José Vouillamoz, especialista na genética das uvas; Roger Boulton, professor de Engenharia Química da Universidade da Califórnia em Davis e investigador na área do vinho; Cristina Mariani May, líder da importadora nova-iorquina Banfi Vintners; ou António Rios Amorim, da Corticeira Amorim.

Criada e organizada pelo grupo Fladgate, que detém as marcas Taylor’s, Croft e Fonseca, esta iniciativa deu origem ao Porto Protocol, que ambiciona juntar as empresas numa base de dados dinâmica, colaborativa e de partilha de experiência sobre o problema das alterações climáticas. Esta segunda edição, na qual são esperados cerca de 700 delegados de mais de 50 países, será um fórum para que a indústria possa "discutir ideias concretas, partilhar experiências reais e fornecer soluções efectivas, que [já] foram testadas e funcionam independentemente da escala".

A indústria do vinho está excepcionalmente bem posicionada para assumir um papel de liderança na mitigação das alterações climáticas. Adrian Bridge, director-geral da The Fladgate Partnership

"Não há tempo nem necessidade de reinventar as coisas. Se partilharmos os nossos sucessos e experiências, todos vamos beneficiar. Este é o objectivo do Porto Protocol, que compromete os seus participantes a adoptar e promover acções concretas, ainda que pequenas, para ajudar a reduzir o impacto de um clima em mudança", insiste Adrian Bridge, director-geral deste histórico grupo sediado em Vila Nova de Gaia, apontando que esta iniciativa global reconhece que "a indústria do vinho está excepcionalmente bem posicionada para assumir um papel de liderança na mitigação das alterações climáticas".