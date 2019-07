Ala pediátrica do São João "estará a funcionar em 2021"

"Se tudo correr conforme esperado, é expectável que até ao final do ano, espero que bastante antes do final do ano, possamos iniciar a construção propriamente dita e finalmente encerrar esse processo", diz o presidente do Centro Hospitalar de São João em entrevista ao Negócios e à Antena 1.