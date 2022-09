Alemanha avança com "escudo de defesa" de 200 mil milhões para combater preços da energia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou um pacote 200 mil milhões de euros, que servirá como um "escudo de defesa" contra a aceleração dos preços da energia. O programa inclui um travão nos preços do gás e um corte nos impostos sobre a venda de combustíveis.A maior economia europeia está a tentar lidar com o aumento dos custos de gás e eletricidade causados em grande parte pelo colapso no fornecimento de gás russo para a Europa, que Moscovo atribuiu às sanções ocidentais, após invasão da Ucrânia em fevereiro."Os preços têm que cair. O governo vai fazer tudo o que conseguir, estamos a montar um grande escudo de defesa", afirmou Scholz.O pacote irá durar até à primavera de 2024. Os detalhes sobre o travão à subida dos preços do gás serão anunciados em outubro.O limite temporário do preço da eletricidade terá como beneficiários consumidores particulares, e pequenas e médias empresas.Os impostos sobre venda de gás irão ainda passar de 19% para 7%. Por outro lado, a Alemanha quer reforçar a expansão de energias renováveis com o desenvolvimento de terminais de GNL.Para ajudar as famílias e empresas a enfrentar qualquer interrupção no fornecimento de inverno, especialmente no sul da Alemanha, duas centrais nucleares que iam fechar portas no final deste ano podem continuar a funcionar até à primavera de 2023.O pacote será financiado com nova dívida, depois de Berlim ter aprovado a suspensão do limite constitucional que obriga que a nova dívida deve respeitar um tecto de 0,35% do Produto Interno Bruto.