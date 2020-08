Alemanha com contração histórica do PIB de 9,7%

A maior economia europeia contraiu 9,7% no segundo trimestre deste ano, menos do que o inicialmente estimado, já que a projeção anterior apontava para uma contração de 10,1%, de acordo com a revisão feita esta terça-feira pelo Gabinete Federal de Estatística (Destatis).





Apesar da melhoria, trata-se da maior quebra registada do PIB alemão desde que as estatísticas começaram a ser divulgadas em 1970.



Em comunicado, o gabinete de estatística destaca a "queda massiva da procura interna e internacional", que penalizou a evolução da economia alemã durante os meses mais críticos da pandemia da covid-19.



Os dados mostram que, entre abril e junho, o consumo privado caiu 10,9% face ao primeiro trimestre, o investimento em bens de capital desceu 19,6% e a construção cedeu 4,2%.



No que respeita ao comércio externo, as exportações caíram 20,3% em relação aos primeiros três meses do ano, enquanto as importações contraíram 16%.





O gabinete de estatísticas revelou ainda que, no primeiro semestre, a Alemanha registou um défice de 3,2% do PIB.

Para 2020, o governo alemão estima uma contração de 6,3%,enquanto o Bundesbank está mais pessimista antecipando uma quebra de 7%.