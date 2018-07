A participação da KfW só se pretende, contudo, temporária. A 50Hertz fornece energia a 18 milhões de residentes na Alemanha.



Este não é o primeiro movimento da empresa chinesa, que tem almejado operadores de rede por todo o mundo nos anos recentes.





O banco de investimento estatal alemão, o KfW, vai adquirir uma parcela do principal operador de rede eléctrica no país, alegando razões de "segurança nacional": não quer que a fatia em questão vá parar às mãos de uma empresa chinesa, a State Grid Corporation of China, que se posicionava nesta corrida.A instituição bancária estatal está disposta a desembolsar 770 milhões de euros para ficar com 20% da maior rede eléctrica germânica, a 50Hertz. O actual dono desta parcela é a belga Elia System Operator. Esta última empresa será responsável pelos restantes 80% do capital."No âmbito da segurança nacional, o governo federal tem o maior interesse em proteger infraestruturas de energia críticas", justificou o ministro da economia alemão, citado pela Bloomberg.