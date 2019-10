Alemanha corta estimativas de crescimento para 2020 de 1,5% para 1%

O Governo alemão reviu em baixa as estimativas de crescimento para 2020, assinalando o provável impacto de uma economia global fragilizada, do Brexit e das disputas comerciais latentes que se poderão concretizar no próximo ano.





De acordo com as mais recentes previsões lançadas pelo ministério da Economia alemão, o PIB do país deverá crescer 1% em 2020, que compara com a anterior perspetiva de 1,5%. Apesar da redução, estes números situam-se acima dos avançados para este ano, em que a mesma entidade prevê um aumento do PIB de 0,5% - um número que também resulta de uma revisão em baixa.



O Governo cortou para metade as projeções de crescimento do PIB para 2019, de 1% para 0,5%, o que, a confirmar-se, marcará a expansão mais fraca da economia germânica dos últimos seis anos.