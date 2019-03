Alemanha emite dívida a 10 anos a juros negativos pela primeira vez desde 2016

EPA

O Tesouro alemão esteve no mercado a realizar uma emissão de dívida a 10 anos. Emitiu 2,43 mil milhões de euros, tendo conseguido uma taxa de juro de -0,05%, de acordo com os dados divulgados pela Bloomberg, que cita fonte oficial.

Esta é a primeira vez, desde 2016, que os investidores aceitam pagar uma taxa à Alemanha, ou seja assumem uma perda, para financiarem o país - que é o que significa quando há taxas de juro negativas.

O objetivo de Berlim era emitir até três mil milhões de euros, tendo a Alemanha optado por não colocar este valor. Mas não foi por falta de procura, uma vez que esta ascendeu a 2,6 vezes a oferta.

Os juros da Alemanha têm estado a descer no mercado secundário. O que apesar de não representar o custo que é assumido pelo Estado, sugere como serão os juros em caso de emissão de dívida. E foi o que aconteceu esta quarta-feira, 27 de março. A taxa de juro associada à dívida a 10 anos da Alemanha está a cair e a negociar em torno dos -0,04% no mercado secundário.

Esta queda recente dos juros de Berlim reflete os receios em torno da evolução da economia mundial. Os indicadores apontam para uma travagem mais pronunciada do ritmo de crescimento económico e os focos de incerteza são vários, com destaque para o Brexit e a guerra comercial. Além disso, este contexto levou a que os bancos centrais, inclusivamente o BCE, a adiarem a perspetiva de subida de juros, o que ajuda à descida dos juros dos países.

A Alemanha tem gozado de juros negativos, no mercado secundário, porque os investidores usam estes ativos como refúgio em períodos de elevada incerteza económica e política.