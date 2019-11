Alemanha escapa à recessão com crescimento surpresa de 0,1%

Depois de, no segundo trimestre, ter registado uma contração, a economia alemã inverteu a tendência nos três meses até setembro.

Os dados preliminares sobre a evolução do produto interno bruto (PIB) alemão trouxeram uma surpresa: a maior economia europeia escapou ao cenário de recessão técnica ao apresentar um crescimento, ainda que ligeiro, no terceiro trimestre do ano.





A economia alemã cresceu 0,1% nos três meses até setembro, em comparação com o trimestre imediatamente anterior, um número que está dentro do intervalo previsto pelos 45 analistas consultados pela Bloomberg – entre -0,1% e 0,1% - mas que surpreende depois da contração registada no segundo trimestre.