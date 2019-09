Alemanha mantém política de défice zero mas está pronta a agir com “muitos milhares de milhões”

O ministro alemão das Finanças confirmou no debate sobre o orçamento, no parlamento, que a Alemanha avançará com medidas de estímulos de milhares de milhões de euros se o país cair numa verdadeira recessão.

A Alemanha vai manter a sua política de défice zero no próximo ano, mas está pronta a injetar "muitos milhares de milhões de euros" na economia, no caso de se confirmar a ameaça de recessão.





A garantia foi dada esta terça-feira pelo ministro alemão das Finanças Olaf Scholz, no debate sobre o orçamento na câmara baixa do Bundestag, onde o governante concretizou que, apesar de o país se manter na linha do equilíbrio orçamental, o investimento público vai aumentar em 2020.