Alemanha melhora previsões de crescimento do PIB em 2020

Depois de ter crescido em 2019 ao ritmo mais lento em seis anos, a economia alemã deverá recuperar com mais vigor do que o previsto em 2020.

O governo alemão reviu hoje em ligeira alta a sua estimativa para o crescimento do PIB em 2020 para 1,1%. A melhoria foi de apenas uma décima, mas pode indicar que o pior pode já ter ficado para trás na maior economia europeia.

No ano passado o PIB cresceu apenas 0,6%, com a economia alemã a ser fortemente penalizada pela contração do setor industrial, que foi arrastado sobretudo pelo automóvel.

Agora, o Governo alemão antevê que a taxa de crescimento quase duplique, mas a nova estimativa "não pode ser considerada satisfatória", disse o ministro da Economia. Peter Altmaier assinala que as perspetivas "são agora melhores", mas "temos de reforçar o crescimento, a competitividade e a produtividade. Só assim teremos o investimento necessário no futuro".

Além das estimativas mais otimistas do governo de Angela Merkel, os últimos indicadores também apontam para uma recuperação da atividade económica na Alemanha. O crescimento de 1,1% este ano está em linha com a projeção do FMI, mas é superior ao previsto pelos economistas que, de acordo com uma sondagem da Bloomberg, apontam para a manutenção do crescimento em 0,6%.

A confirmarem-se estas previsões, a economia alemã crescerá abaixo da Zona Euro (1,3%). Para Portugal, o FMI tem uma estimativa de crescimento de 1,6% em 2020.



Para 2021 o governo germânico estima um crescimento de 1,3%, apontando assim para uma ligeira melhoria da atividade económica.