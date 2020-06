Alemanha prepara novo pacote de estímulos de até 80 mil milhões

A Alemanha está a caminho de acrescentar volume ao já volumoso e histórico pacote de apoios à economia aprovado em março. De acordo com o semanário alemão Bild am Sonntag, o novo pacote em causa deverá valer entre 75 e 80 mil milhões de euros e destina-se a apoiar a retoma económica no período pós-covid-19.





Ainda segundo a publicação alemã, o governo federal de Berlim assegurará 60 mil milhões de euros, sendo o remanescente financiado por verbas dos estados federados (lander).