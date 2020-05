enquanto permite margem de manobra para aumentar a atividade social.

Num comunicado publicado no final de terça-feira, o governo pediu aos cidadãos para continuarem a manter as regras de distanciamento social, embora alguns estados tenham permitido que grupos de até 10 pessoas se encontrem em público.

"Ainda é aconselhável manter o contacto entre pessoas no mínimo e manter o círculo social o mais constante possível ", disse o governo.



O controlo da crise por Merkel foi testado pelo líder do estado de Turíngia, no centro-leste do país, que apresentou um plano para abandonar as restrições após 5 de junho e confiar nos indivíduos para manter os requisitos de higiene. Também um membro do estado da Saxónia disse que planeava seguir este exemplo.



O governo adiou ainda a decisão sobre o levantamento das restrições dos voos para países europeus até o próximo dia 3 de junho.



O número de novos casos de coronavírus na Alemanha subiu para o nível mais alto em quatro dias até esta quarta-feira de manhã, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Ainda assim, as infecções ainda estão bem abaixo do pico no final de março.



O fator de reprodução do vírus caiu para 0,70 na terça-feira, de 0,83 no dia anterior, segundo a última estimativa do Instituto Robert Koch.