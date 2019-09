Alemanha quer orçamento da UE mais pequeno e cria obstáculo a Elisa Ferreira

De acordo com um documento citado pelo Politico, Berlim defende que o próximo orçamento plurianual da UE (2021-2027) seja menor face à proposta apresentada em 2018 pela Comissão Europeia. Com a tutela dos fundos estruturais e do ainda por criar instrumento orçamental da Zona Euro, Elisa Ferreira terá o trabalho dificultado pela abordagem germânica.