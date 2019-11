Alemanha surpreende pela positiva e ajuda Zona Euro a manter ritmo de crescimento

Estava a ser antecipada uma contração do PIB alemão no terceiro trimestre, o que não se concretizou. O PIB da Zona Euro beneficiou, mantendo o ritmo de crescimento.





O crescimento do PIB também estabilizou nas restantes economias com maior peso na área do euro. É o caso de Espanha (0,4%), França (0,3%), Holanda (0,4%) e Itália (0,1%) que registaram variações iguais às do segundo trimestre.



No caso de Portugal, a economia desacelerou de forma significativa de um crescimento de 0,6% em cadeia no segundo trimestre para 0,3% no terceiro trimestre. Ainda assim,

Euro area #GDP +0.2% in Q3 2019, +1.2% compared with Q3 2018: flash estimate from #Eurostat https://t.co/uzvre7SHW3 pic.twitter.com/eB1TLNMyse — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 14, 2019 No conjunto da União Europeia, o PIB cresceu 0,3% em cadeia e 1,3% em termos homólogos no terceiro trimestre, ligeiramente abaixo dos 1,4% registados no segundo trimestre. Além da diferença feita pela Alemanha, no conjunto dos 28 Estados-membros também houve outro país grande a escapar à recessão: o



Apesar de ter escapado à recessão, o Reino Unido registou a subida do PIB mais tímida em nove anos. Em comparação homóloga, o PIB cresceu 1% no terceiro trimestre, o que representa o crescimento anual mais baixo desde o primeiro trimestre de 2010, altura em que a economia recuperava da crise financeira.



Emprego continua a crescer

O mercado de trabalho continua a expandir-se com o número de pessoas empregadas a aumentar 0,1% tanto na Zona Euro como na União Europeia a 28 no terceiro trimestre, face ao trimestre anterior.



No entanto, este ritmo de crescimento em cadeia representa uma desaceleração ligeira face aos 0,2% e 0,3% da Zona Euro e UE, respetivamente, registados no segundo trimestre.



O PIB da Zona Euro cresceu 0,2% em cadeia e 1,2% em termos homológos no terceiro trimestre, exatamente os mesmos valores registados no segundo trimestre. Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 14 de novembro, pelo Eurostat.Esta é a segunda estimativa do PIB do euro que confirma os dados divulgados na primeira estimativa . No entanto, já é possível decifrar o porquê de a economia não ter desacelerado, como esperava a maior parte dos economistas.