Alemão Manfred Weber quer suceder Juncker na liderança da Comissão Europeia

I want to become the @EPP's lead candidate for the 2019 European Elections and be the next President of the European Commission. Europe needs a new beginning and more democracy. #Spitzenkandidaten 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5 de setembro de 2018

Manfred Weber faz parte da CSU bávara, um partido-irmão da CDU (da chanceler), mas que tem feito a vida de Merkel difícil por causa do tema da imigração.



A rentrée política na Europa tem o seu momento alto no Estado da Nação do presidente da Comissão Europeia a 13 de Setembro, mas esta quarta-feira, dia 5 de Setembro, Manfred Weber antecipou-se e confirmou os rumores que já vinham a circular na imprensa europeia: o alemão está na corrida interna para ser o candidato do Partido Popular Europeu (PPE), onde estão PSD e CDS, nas próximas eleições europeias de Maio de 2019."Quero ser o candidato principal do PPE nas eleições europeias de 2019 e tornar-me no próximo presidente da Comissão Europeia", anunciou o alemão na sua conta oficial de Twitter. Actualmente a presidência é detida pelo PPE sob a liderança do luxemburguês Jean-Claude Juncker, mas o desenho eleitoral no próximo poderá ser diferente por causa do Brexit e as mudanças estruturais nos sistemas partidários nacionais, nomeadamente com o crescimento de movimentos eurocépticos.Depois de se ter especulado sobre o nome de Weber - principalmente após a notícia de que Angela Merkel já não teria como prioridade a eleição de Jens Weidmann para o Banco Central Europeu -, o próprio confirma que está na corrida, argumentando que a Europa precisa de um novo começo e mais democracia. O primeiro passo será vencer a eleição interna no PPE que ditará quem será o "spitzenkandidaten" (candidato principal definido pelos grupos políticos europeus) das eleições europeias. Essa primeira eleição ocorrerá em Novembro em Helsínquia."Irei ajudar a Europa de volta para o povo e reestabelecer a ligação entre os cidadãos e a União Europeia", promete. O actual eurodeputado considera que é necessário defender os valores europeus uma vez que "estão a ser desafiados por fora e por dentro".O alemão tem 46 anos, mas ainda não teve nenhum cargo de destaque no seu país ou nas instituições europeias, a não ser o de liderar o PPE. Tem formação pós-secundária não superior em engenharia pelo Instituto Superior Técnico de Munique.A última vez que a Alemanha, a maior economia europeia, esteve à frente da Comissão foi entre 1958 e 1967, na figura de Walter Hallstein.