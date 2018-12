Segundo o INE, o crescimento do PIB do Algarve e da Madeira terá sido "influenciado decisivamente" pela actividade do ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração, que apresenta "grande relevância" nas estruturas produtivas daquelas regiões, devido ao turismo. O volume da actividade turística cresce 3,8% e 4,4%, respectivamente.



Também a Área Metropolitana de Lisboa terá beneficiado da dinâmica turística, com o volume da actividade turística a aumentar 4,5%.



Já o crescimento económico do Alentejo foi influenciado pelo desempenho da indústria e energia, em especial pelo ramo da

indústria de fabricação de coque e de produtos petrolíferos, actividade com "especial importância" nesta região, descreve o INE.



Por outro lado, o Norte, o Centro (ambos 2,5%) e os Açores (2,4%) registaram crescimentos inferiores à média nacional.



Maior assimetrias no PIB per capita entre Lisboa e o Norte



Considerando as NUTS II, tanto em 2016 como em 2017, a Área Metropolitana de Lisboa foi a região que ultrapassou significativamente a média nacional, com índices de 131,6 e 131,0, respectivamente.



Embora com menor expressão, é ainda de salientar que nestes dois anos a região do Algarve superou igualmente a média nacional. As restantes NUTS II - Madeira, Alentejo, Centro e Norte - apresentaram índices inferiores à média nacional.

O Norte tem um índice cerca de 15% inferior à média do país.



