Aliado de Merkel na Baviera com pior resultado de décadas

O CSU, tradicional aliado de Angela Merkel na Baviera e partido-irmão do seu CDU, sofreu o pior resultado eleitoral nesse estado desde 1950. A CSU (União Social Cristã) ganhou as eleições regionais por 35,5%, segundo projecções depois das urnas terem fechado, divulgadas pela ARD, citadas pela Reuters.

Com isso perde a maioria absoluta, o que acontecerá pela segunda vez desde 1962, o que deverá provocar novo terramoto no seio da CSU, parceiro de Angela Merkel no governo central. A CSU teve, até agora, um estatuto quase hegemónico na Baviera. Só ficou fora do governo entre 1954 e 1957 e a maior parte do tempo não precisou de coligar-se. É assim desde 1962. Agora terá de procurar um parceiro para conseguir governar.

O resultado mostra os Verdes na segunda posição, com 18,5%, e o partido de extrema direita, Alternative for Germany (AfD), a entrar na assembleia da Baviera pela primeira vez. Os Verdes já são apontados como possibilidade de coligação, tal como o Freie Wähler (Eleitores Livres), que terá obtido 11,5%.

As eleições na Baviera precede, em duas semanas, outro teste à aliança dos conservadores. A CDU que se deverá manter o maior partido em Hesse, casa do centro financeiro de Frankfurt, poderá, no entanto, perder os votos regionais.

A CSU e a CDU tem uma aliança de 70 anos. A CSU só concorre na Baviera, onde a CDU não se apresenta a votos. Estão coligados no governo central, mas têm tido pontos de fricção, nomeadamente por causa de medidas de restrição à entrada de refugiados na Alemanha.