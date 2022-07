Alimentos, e não petróleo, deviam liderar preocupações mundiais, diz fundador da BlackRock

A acentuada subida dos combustíveis tem captado a atenção do mundo, mas o presidente da BlackRock diz que é o aumento do preço dos alimentos que nos devia tirar o sono.





"Aquilo que realmente me preocupa e sobre o qual não falamos o suficiente é a comida. Não é só uma preocupação com a inflação. Há também preocupações geopolíticas que resultam daqui", disse Larry Fink ao Financial Times.





Os preços da energia, e do petróleo em particular, dispararam no início do ano com a imposição de sanções à Rússia, mas os cereais e óleo alimentar foram também atingidos, já que a Ucrânia é um dos principais países exportadores destes produtos.





Enquanto o petróleo começou a descer para níveis pré-guerra, os preços dos produtos alimentares continuam em alta. O índice norte-americano de preços no consumidor em junho, por exemplo, mostra que produtos como o frango ou a farinha subiram ambos quase 20% em termos anuais, enquanto a margarina escalou 34%, aponta o Financial Times.





"Falamos muito sobre os preços da gasolina porque isso é o que afeta os americanos, mas a grande questão são os alimentos. Houve uma enorme destruição do terreno arável na Ucrânia. Globalmente, o preço dos fertilizantes subiu quase 100% e esse custo adicional reduz a quantidade de fertilizante usado na agricultura. Isso está a prejudicar a qualidade das culturas em todo o mundo", afirma o presidente da maior gestora de ativos do mundo.





E o FT lembra que uma eventual descida no preço dos fertilizantes chegará tarde demais para afetar as colheitas deste ano. O Banco Mundial estimou que a Guerra vá causar um aumento de 20% no preço dos alimentos este ano, bem mais do que o previsto para as matérias-primas.