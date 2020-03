Allianz: Chegou a hora do Banco Central Europeu entrar em ação

Depois de vários bancos centrais terem entrado em ação para conter o impacto do coronavírus, como a Fed, que cortou as taxas de juro diretoras, a pressão sobre a presidente do BCE, Christine Lagarde, aumenta.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, está a ser pressionada para agir em conformidade com o seu homólogo Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que na semana passada cortou a taxa de juro diretora do país em 50 pontos base. Contudo, a margem de manobra para a instituição europeia é mais reduzida. Mas existem mais opções para além do corte da taxa de juros dos depósitos, segundo analistas."Os mercados estão à espera de um corte nos juros. Ao invés, privilegiamos um aumento noQE), num contexto em que, dada a evolução das discussões na zona do euro sobre possíveis medidas de apoio orçamental, uma taxa ainda mais negativa parece menos urgente", escreve Franck Dixmier, 'Global Head of Fixed Income', da Allianz Global Investors, numa nota.



O analista adianta que para "além disso, um relaxamento nos parâmetros TLTRO3, com facilidades de financiamento direcionadas às Pequenas e Médias Empresas, incentivaria os bancos a promover o acesso ao crédito às empresas mais expostas à crise. O objetivo é impedir que problemas de liquidez se transformem em problemas de solvência, o que resultaria numa cascata de falências e numa explosão do desemprego".