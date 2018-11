Alojamento local: Assembleia Municipal de Lisboa aprovou suspensão no centro histórico

A Assembleia Municipal aprovou esta tarde a suspensão de abertura de novas unidades do alojamento local no centro histórico de Lisboa, com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Este era o passo que faltava na sequência da decisão camarária no mês passado e terá como consequência a suspensão de novos registos de alojamento local em duas zonas turísticas homogéneas: Bairro Alto/Madragoa e Castelo/Alfama e Mouraria.





Nestas zonas, a percentagem de alojamentos destinados ao arrendamento de curta duração a turistas ultrapassa já o limite máximo de 25% definido pela Câmara Municipal. Segundo um levantamento feito pelo Negócios, e já depois da corrida aos novos registos provocada pela nova lei, o peso dos alojamentos locais no total dos alojamentos das freguesias históricas atingiu os 40% em Santa Maria Maior e os 32% na Misericórdia.





Embora só aquelas duas zonas turísticas homogéneas vejam suspensos os novos registos de alojamento local, existem outras que ficarão sob monitorização. O caso mais preocupante é o da Baixa/Avenida da Liberdade/Avenida da República e Avenida Almirante Reis, onde o peso do alojamento local ultrapassou entretanto o limite dos 25% fixado pela câmara.



Apesar de terem aprovado a proposta da câmara, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP consideram que é preciso ir mais longe.