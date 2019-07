Alojamento local, lavandarias e venda de carros: os setores de risco, segundo o Fisco

O arrendamento a turistas, as lavandarias em que tudo é feito em sistema “self-service” e a venda de carros importados do estrangeiro estão entre os setores de risco identificados pela Autoridade Tributária e Aduaneira no relatório anual enviado ao Parlamento. Futebol continua também na mira.

O "acentuado crescimento" registado pelo setor do alojamento local nos últimos anos, "fruto da alteração das preferências dos consumidores", levou o Fisco a eleger este como um dos setores como merecendo um acompanhamento e atenção especial por parte da inspeção tributária, integrado no leque de "Setores de risco elevado". No mesmo grupo estão também o comércio de automóveis e as lavandarias self-service, de acordo com o Relatório sobre o Combate à fraude e Evasão Fiscais e Aduaneira relativo a 2018, entregue na semana passada no Parlamento.

De acordo com o documento, a inspeção tributária tem "realizado um acompanhamento do setor [do alojamento local] através da monitorização dos comportamentos desviantes e de ações externas junto dos operadores". Uma opção que deverá manter-se em 2019, na medida em que, de acordo com o Fisco, "a continuidade deste tipo de ações e a monitorização efetuada neste setor tem como objetivo sensibilizar os sujeitos passivos para o risco de exposição em caso de não cumprimento". Além disso, a preocupação da AT passa por "garantir uma leal concorrência entre os operadores", protegendo os cumpridores face a quem passa ao lado da lei.

Também o comércio de veículos automóveis é apontado como de risco elevado, tendo em conta, sobretudo, "o risco da utilização abusiva do regime da margem nas operações que envolvem aquisições de viaturas a outros Estados membros". O setor tem vindo a ser monitorizado e a ideia é conseguir "identificar os novos "modus operandi" utilizados por estes operadores".

As lavandarias self-service são, tal como o alojamento local, outro setor que tem registado um crescimento substancial e que se encontra igualmente debaixo dos holofotes do Fisco. Aí, explica a AT, os clientes são maioritariamente particulares e "a prestação de serviços e respetivos pagamentos processam-se através de mecanismos automáticos, sem presença física de funcionários". Ora, essa circunstância "desencoraja o pedido de emissão de faturas", pelo que este setor foi sinalizado como "estando exposto a um risco elevado de omissão de proveitos". Na sequência disso, explica a AT no relatório, "foi efetuado um levantamento dos operadores neste setor com o objetivo de despistar situações de violação do dever de emissão de fatura pelas prestações de serviço praticadas".





Futebol continua sob vigilância