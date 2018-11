a descida do IVA para a cultura tem um impacto de 24 milhões de euros;

o chumbo da tributação autónoma dos veículos teve um impacto de 39 milhões de euros;

e a criação de um novo escalão no adicional ao IMI ajudará a receita com 30 milhões de euros.

Quando foi ao Parlamento apresentar a proposta de Orçamento do Estado para 2019 na especialidade, Mário Centeno pediu aos partidos cuidado com as alterações aos planos do Governo: havia que "evitar comportamentos miópicos". Agora, terminado o processo de discussão e aprovação do Orçamento, o ministro das Finanças já sabe com o que conta: mais 100 milhões de euros para somar ao défice.Entre as quase mil propostas de alteração - cujo impacto, num discurso de dramatização, o primeiro-ministro contabilizou como sendo de 5,7 mil milhões de euros caso tivessem todas luz verde - a grande maioria acabou chumbada. Ainda assim, foram aprovadas algumas com impacto relevante, seja para subir a despesa, seja para cortar ou aumentar a receita."O Ministério das Finanças estima que as propostas de alteração ao OE aprovadas tenham um impacto negativo sobre o saldo orçamental de aproximadamente 100 milhões de euros," respondeu fonte oficial, ao Negócios.Segundo as contas do Ministério, houve três com um peso mais significativo:O impacto negativo no saldo orçamental representa perto de meia décima do PIB, o que significa que a meta de défice de 0,2%, definida por Mário Centeno, está o limbo - bastam os arredondamentos para atirá-la para 0,3%.Ainda assim, no seu discurso de encerramento do debate, Carlos César, presidente do PS, considerou que o impacto das alterações aprovadas é pequeno: "Apesar disso, com poucas excepções, mesmo assim pouco relevantes, a proposta inicial do Governo manteve a sua coerência política e o seu equilíbrio financeiro."(Notícia actualizada às 16h43 com mais informação)