"O doutor Álvaro Amaro tomará amanhã posse como eurodeputado, mas desde já uma informação: o doutor Álvaro Amaro jamais utilizará qualquer prerrogativa atinente à imunidade parlamentar", que terá a partir de terça-feira, assumiu o advogado.



Castanheira Neves acrescentou que "sempre que qualquer autoridade judiciária precisar de o ouvir, de o ter presente em qualquer diligência, o doutor Álvaro Amaro dará prioridade a essa eventual diligência sobre as suas tarefas parlamentares".



Cinco pessoas, entre ex-autarcas, funcionários de autarquias e de uma empresa de transportes, foram constituídas arguidas, de acordo com a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) de Coimbra, em referência à operação Rota Final, que investiga um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública.



Álvaro Amaro, homem forte do PSD, foi um dos alvos da megaoperação. O ex-presidente da Câmara da Guarda, também visada nesta megaoperação, é indiciado por prática de negócios suspeitos realizados antes de abandonar o cargo para poder concorrer ao Parlamento Europeu pelo PSD.



A operação, com o nome de código "Rota Final", incluiu buscas em entidades públicas e empresas, sendo realizadas pela Diretoria do Norte da PJ, com o apoio de vários departamentos de investigação criminal e da Diretoria do Centro, no âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.

