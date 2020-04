Americanos começam a receber cheques dentro de duas semanas

No âmbito da bazuca de dois biliões de dólares aprovada no Congresso e já assinada por Donald Trump, os norte-americanos vão começar a receber dinheiro dentro de 15 dias.

O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin (na foto), anunciou esta noite, citado pela Bloomberg, que os norte-americanos começarão a receber, dentro de 15 dias, depósitos diretos nas suas contas no âmbito das medidas de alívio por conta do impacto do novo coronavírus.