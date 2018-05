Ana Catarina Mendes agradece a Costa e Centeno pelas "contas em dia"

A secretária-geral adjunta do PS defendeu que a actual governação mostrou que os socialistas conseguem gerir as "contas públicas com rigor e responsabilidade". "Obrigada António Costa, obrigada Mário Centeno".

Coube a Ana Catarina Mendes apresentar a moção estratégica global que António Costa trouxe ao 22.º Congresso do PS, mas a secretária-geral adjunta socialista fez o essencial da intervenção para elogiar o Governo e, em especial, o líder do partido e Mário Centeno.



Costa é um "líder determinado, convicto de esquerda que foi capaz de, nestes dois anos e meio, trazer a confiança e a esperança a Portugal", proclamou a dirigente socialista antes de concluir que o primeiro-ministro é "o melhor herdeiro" do legado histórico do PS.



Pegando na afirmação feita por António Costa na abertura do conclave socialista em que afirmou que o PS é o partido que gere com mais rigor as contas públicas, a cabeça de lista do líder socialista para a Comissão Nacional do partido afirmou de seguida que "os socialistas, quando governam, sabem ter as contas em dia". Conseguem ter "contas públicas com rigor e responsabilidade", acrescentou antes de agradecer aos dois principais artífices: "obrigada António Costa, obrigada Mário Centeno".