Ana Catarina Mendes diz ao Bloco que papéis assinados são "meras questões de forma"

A líder parlamentar do PS mostrou certezas de que socialistas e esquerda "juntos" irão "construir os caminhos da convergência que os eleitores exigem", porém disse não abdicar de diálogo com PSD e CDS. Ana Catarina Mendes desvalorizou as críticas bloquistas sobre a ausência de acordos formais.

"Estou certa de que juntos saberemos construir os caminhos da convergência que os eleitores nos exigem", proclamou Ana Catarina Mendes no encerramento do debate do programa de Governo.



A líder do grupo parlamentar socialista falava para as forças de esquerda, com as quais disse acreditar haver "caminho para andar". Porque apesar do programa de Governo ter sido sufragado pelos portugueses, na medida em que assenta nas propostas eleitorais do PS, os socialistas pretendem que na respetiva discussão parlamentar o documento possa "receber contributos que o enriqueçam".